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        AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Gaziantep'te bayramlaşma törenine katıldı

        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, partisinin Gaziantep İl Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 13:47 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:47
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        AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Gaziantep'te bayramlaşma törenine katıldı
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        AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, partisinin Gaziantep İl Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

        Gaziantep İl Başkanlığında düzenlenen törene, Gül'ün yanı sıra AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Mesut Bozatlı, Ali Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkan Vekili Murat Şerbetçi ile partililer katıldı.

        Partililerle bayramlaşan protokol üyeleri, etkinliğe aileleriyle katılan çocuklara da oyuncak dağıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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