AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Gaziantep'te bayramlaşma törenine katıldı
AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, partisinin Gaziantep İl Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.
AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, partisinin Gaziantep İl Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.
Gaziantep İl Başkanlığında düzenlenen törene, Gül'ün yanı sıra AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Mesut Bozatlı, Ali Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkan Vekili Murat Şerbetçi ile partililer katıldı.
Partililerle bayramlaşan protokol üyeleri, etkinliğe aileleriyle katılan çocuklara da oyuncak dağıttı.
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