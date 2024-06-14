Nizip'te 51 bin 871 öğrenci karne aldı

Öğrenci ve öğretmenlere sağlık ve huzur içerisinde bir tatil geçirmelerini dileyen Doğan, öğrencilere tatilin keyfini çıkarmaları tavsiyesinde bulundu.

Nizip Kaymakamı Osman Uğurlu, törende, yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklar yapacaklarını ve eğitim noktasında hazırlayacakları projelerle yeni dönemi daha ileride tamamlayacaklarını söyledi.

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