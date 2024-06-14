İslahiye'de bayram öncesi dron destekli yol denetimi yapıldı

Dron destekli yapılan denetimde ekipler, bazı sürücüleri kontrol noktasında durdurarak belgelerini inceledi.

Nurdağı'nda Kurban Bayramı dolayısıyla dron destekli yol denetimi yaptı.

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