İslahiye'de bayram öncesi dron destekli yol denetimi yapıldı
Nurdağı'nda Kurban Bayramı dolayısıyla dron destekli yol denetimi yaptı.
Nurdağı'nda Kurban Bayramı dolayısıyla dron destekli yol denetimi yaptı.
Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Nurdağı-Hatay Yolu Yeşilyurt Mahallesi Kavşağında denetim gerçekleştirdi.
Dron destekli yapılan denetimde ekipler, bazı sürücüleri kontrol noktasında durdurarak belgelerini inceledi.
Denetimlerde, kurallara uymayan sürücülere, cezai işlem uygulandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.