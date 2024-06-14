Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        "Benim Canım Ailem" fotoğraf yarışmasının ödül töreni düzenlendi

        Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Benim Canım Ailem" konulu ulusal fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 16:57 Güncelleme: 14.06.2024 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Benim Canım Ailem" fotoğraf yarışmasının ödül töreni düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Benim Canım Ailem" konulu ulusal fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Şehitkamil Sanat Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Vali Kemal Çeber, 2024 yılını "aile yılı" ilan ettiklerini hatırlattı.

        Ailenin öneminden bahseden Çeber, "Yıl sonuna kadar aile temalı bir çok etkinliğimiz olacak. Aile kavramı üzerinde sağlam şekilde durulursa toplumda yaşadığımız bir çok sorun çözüme kavuşur. Aile küçük bir devlettin, devlet ise büyük bir ailedir." dedi.

        Konuşmanın ardından dereceye girenlere sembolik hediye çeki, jüri üyelerine ise teşekkür belgesi verildi.

        Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onaylı düzenlenen ve jüri üyeliğini Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Gamze Damgacı, Anadolu Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar, Büyükşehir Belediyesi Aile ve Kadın Daire Başkanı Kübra Cinkılıç, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Fatih Eminoğlu ve GİFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Doğan'ın yaptığı yarışmaya bin 781 fotoğraf gönderildi.

        Törene, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, milletvekilleri, diğer protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
        Yangın uçağı göle sert iniş yaptı!
        Fırtınayla karışık dolu yağışı başkenti vurdu!
        Fırtınayla karışık dolu yağışı başkenti vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Şoke eden olay! Datça'da denizde 3 ölüm!
        Şoke eden olay! Datça'da denizde 3 ölüm!
        Otoyol ve sınır kapılarında yoğunluk
        Otoyol ve sınır kapılarında yoğunluk
        'Scooter'lı köpek mahallenin fenomeni!
        'Scooter'lı köpek mahallenin fenomeni!
        Çekyalı iş kadını Ankara'da cinayete kurban gitti!
        Çekyalı iş kadını Ankara'da cinayete kurban gitti!
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        Vahşet kurbanı anne-oğul tek tabutta!
        Vahşet kurbanı anne-oğul tek tabutta!
        Vergi paketinin detayları
        Vergi paketinin detayları
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Sedef Güler cinayetinde en önemli delili evde unuttular!
        Sedef Güler cinayetinde en önemli delili evde unuttular!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?

        Benzer Haberler

        Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den Kurban Bayramı mesajı
        Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den Kurban Bayramı mesajı
        İslahiye'de bayram öncesi dron destekli yol denetimi yapıldı
        İslahiye'de bayram öncesi dron destekli yol denetimi yapıldı
        Nizip Belediye Başkanı Doğan'dan şehit ailelerine ziyaret
        Nizip Belediye Başkanı Doğan'dan şehit ailelerine ziyaret
        Nizip'te 51 bin 871 öğrenci karne aldı
        Nizip'te 51 bin 871 öğrenci karne aldı
        Çatıdan kaçmaya çalışan şüpheli dronla takip edilerek yakalandı
        Çatıdan kaçmaya çalışan şüpheli dronla takip edilerek yakalandı
        AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Gaziantep'te bayramlaşma törenine katıldı
        AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Gaziantep'te bayramlaşma törenine katıldı