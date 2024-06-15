Gaziantep'te bahis ve şans oyunları oynatan 12 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te bahis ve şans oyunları oynatanlara yönelik operasyonda 12 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bahis ve şans oyunları oynatanlara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarına karıştığı tespit edilen 12 şüpheliyi gözaltına aldı.