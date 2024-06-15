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        Gaziantep'te bahis ve şans oyunları oynatan 12 şüpheli tutuklandı

        Gaziantep'te bahis ve şans oyunları oynatanlara yönelik operasyonda 12 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 10:13 Güncelleme: 15.06.2024 - 10:13
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        Gaziantep'te bahis ve şans oyunları oynatan 12 şüpheli tutuklandı
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        Gaziantep'te bahis ve şans oyunları oynatanlara yönelik operasyonda 12 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bahis ve şans oyunları oynatanlara yönelik operasyon düzenledi.

        Ekipler, "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarına karıştığı tespit edilen 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Zanlıların adreslerindeki aramada, 25 cep telefonu, 20 sim kart, 6 dizüstü bilgisayar, 4 hard disk, 4 yazıcı, 7 cumhuriyet altını, 1 yarım altın, 1 gram altın, 600 bin liralık senet, 5 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 tüfek, 54 fişek, 139 bin lira, 55 avro ve 200 dolar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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