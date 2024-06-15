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        Nizip Belediye Başkanı Doğan, şehit annesinin isteğini yerine getirdi

        Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, şehit annesi Emine Güler'in evinin tadilatını yaptırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 12:04 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:04
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        Nizip Belediye Başkanı Doğan, şehit annesinin isteğini yerine getirdi
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        Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, şehit annesi Emine Güler'in evinin tadilatını yaptırdı.

        Kurban Bayramı nedeniyle şehit ailelerini ziyaret eden Belediye Başkanı Ali Doğan, Sekili Mahallesi’nde ikamet eden şehit Erdal Güler’in annesi Emine Güler’in evine konuk oldu.

        Ziyarette şehit annesinin evinin tadilata ihtiyacının olduğunu öğrenen Doğan, gereken çalışmaların yapılması için talimat verdi.

        Ekiplerin çalışması ile kısa bir sürede isteği yerine getirilen şehit annesi Emine Güler, memnuniyetini dile getirerek, Belediye Başkanı Ali Doğan’a teşekkür etti.

        Belediye Başkanı Doğan ise "Söz verdiğimiz gibi dün ziyaret ettiğimiz şehit annemizin ricasını yerine getirdik. Evine rahat girip çıkabilmesi için gereken düzenlemeleri yaptık. Vatan için en kıymetli varlıklarını feda eden ve 'vatan sağ olsun' diyerek tevekkülde zirve yapan ailelerimiz için ne yapsak azdır. Bu şehrin belediye başkanı ve onların birer evlatları olarak her daim emirlerinde olacağım." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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