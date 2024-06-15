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        "Onaylı Randevu Sistemi" hastaların doktorlara erişimini kolaylaştırdı

        Gaziantep İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, Sağlık Bakanlığının geçen ay başlattığı "Onaylı Randevu Sistemi" sayesinde hastaların hekimlere erişiminin kolaylaştığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 13:48 Güncelleme: 15.06.2024 - 13:48
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        "Onaylı Randevu Sistemi" hastaların doktorlara erişimini kolaylaştırdı
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        Gaziantep İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, Sağlık Bakanlığının geçen ay başlattığı "Onaylı Randevu Sistemi" sayesinde hastaların hekimlere erişiminin kolaylaştığını belirtti.

        Şahin, AA muhabirine, önceden hastanelerden randevu alıp da muayeneye gelmeyen kişilerin oluşturduğu yoğunluğun sistem sayesinde azaldığını dile getirdi.

        Beytullah Şahin, "Sırada bekleyen vatandaşlarımızın, gelmeyenlerin boşluğunu doldurması hastanelerde verimliliği artırarak, hizmete erişimini kolaylaştırmış oldu. Bu sistemle hastaların hekimlere erişimi daha da kolaylaştı. Bazı branşlarda yoğunluk olsa da genel anlamda ilimizde randevu sorununu çözmüş olduk." dedi.

        - Gaziantep Şehir Hastanesinde olumlu etkileri görüldü

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bin 875 yatak kapasitesi ve 638 bin metrekare kapalı alanıyla en büyük hastanelerinden biri olan ve günde yaklaşık 11 bin hastanın muayene edildiği Gaziantep Şehir Hastanesinde, "Onaylı Randevu Sistemi" sayesinde hastaların randevu talebinde düşüş yaşandı.

        Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, 13 Mayıs'ta uygulamaya başlanan sistemin olumlu etkisini 1 ay içerisinde gördüklerini anlattı.

        Daha önceki sistemde hekimden randevu alan hastanın muayeneye gelmese bile bunun iptal edilemediğini, bu nedenle randevuların yoğunlaştığını ve hastaların randevu bekleme süresinin arttığına işaret eden Çetinkünar, şöyle konuştu:

        "Gaziantep Şehir Hastanesi bünyesinde 1 aylık sürede bekleyen, randevu talebi olan hastalarımızda gözle görülür düşüş yaşandı. 1,5 ay önce sistemde randevu bekleyen 13 bin kadar hasta varken bu sabah itibarıyla (12 Haziran) en son veriler yaklaşık 4 bin 700 civarındaydı. Her gün saat 20.00'den sonra randevularını onaylamayan hastaların yerine diğer talepleri bekleyen hastaların randevusu kaydırıldığından bekleme sürelerimiz hastalarımız için çok büyük bir kazanım oldu. Bayramdan sonra 1 aylık veriler tüm Türkiye için açıklanacak. Sistemin verimli olduğunu orada da hem vatandaşlar hem de biz sağlık çalışanları göreceğiz diye umut ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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