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        Gaziantep'te Kurban Bayramı yoğunluğu nedeniyle geçici sağlık istasyonları kuruldu

        Gaziantep'te, Kurban Bayramı yoğunluğu nedeniyle kalabalık yerlere geçici 112 Acil Sağlık istasyonları kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 19:45 Güncelleme: 15.06.2024 - 19:48
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        Gaziantep'te Kurban Bayramı yoğunluğu nedeniyle geçici sağlık istasyonları kuruldu
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        Gaziantep'te, Kurban Bayramı yoğunluğu nedeniyle kalabalık yerlere geçici 112 Acil Sağlık istasyonları kuruldu.

        İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri, Kurban Bayramı tatilinde oluşacak yoğunluğu azaltmak, hasta ve yaralılara daha hızlı ulaşmak amacıyla bazı tedbirler aldı.

        Bu kapsamda trafik kazalarının yoğun olduğu Gaziantep Nurdağı D400 kara yolunda 1 ambulans 3 sağlık personeli, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu batı ve kuzey gişelerinde ise 2 ambulans 6 sağlık personeli, 2 UMKE aracı ile 6 personel bayram boyunca görevlendirildi.

        Yavuzeli ilçesinde bulunan tarihi Rumkale'de ise kalıcı olarak hizmet verecek olan 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonu, bayramın 2. günü faaliyete geçecek.

        Kent genelinde ise 62 istasyon ve 186 personel ile acil sağlık hizmeti sunulacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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