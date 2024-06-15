Gaziantep'te Kurban Bayramı yoğunluğu nedeniyle geçici sağlık istasyonları kuruldu

Gaziantep'te, Kurban Bayramı yoğunluğu nedeniyle kalabalık yerlere geçici 112 Acil Sağlık istasyonları kuruldu.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri, Kurban Bayramı tatilinde oluşacak yoğunluğu azaltmak, hasta ve yaralılara daha hızlı ulaşmak amacıyla bazı tedbirler aldı.

Bu kapsamda trafik kazalarının yoğun olduğu Gaziantep Nurdağı D400 kara yolunda 1 ambulans 3 sağlık personeli, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu batı ve kuzey gişelerinde ise 2 ambulans 6 sağlık personeli, 2 UMKE aracı ile 6 personel bayram boyunca görevlendirildi.