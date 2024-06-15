AFAD Başkanı Memiş, İslahiye'yi ziyaret etti
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesine ziyarette bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesine ziyarette bulundu.
Memiş, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ile ilçede yapımı devam eden ve tamamlanan kalıcı deprem konutlarını gezerek incelemelerde bulundu.
Memiş ve beraberindekiler daha sonra Değirmencik Mahallesi'ndeki kalıcı konutlarda oturan Mine Emek'in evine misafir oldu.
AFAD Başkanı Memiş, Mine Emek'i İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile telefonda görüştürdü.
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