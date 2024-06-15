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        Gaziantep'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında, yaklaşık 3 dönümlük arazi zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 21:38 Güncelleme: 15.06.2024 - 21:38
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        Gaziantep'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında, yaklaşık 3 dönümlük arazi zarar gördü.

        İlçeye bağlı Kozdere Mahallesi, Eski İntille mevkisindeki ormanlık alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İslahiye Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. ​​​​​​​

        Soğutma işleminin devam ettiği yangında, yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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