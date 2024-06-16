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        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti

        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli yaşamına son verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 02:49 Güncelleme: 16.06.2024 - 02:49
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        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
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        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli yaşamına son verdi.

        Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde şüpheli Mustafa Hıdır, berberde bir müşteriyi henüz öğrenilemeyen nedenle silahla öldürdü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Şüpheli Hıdır, bir süre sonra Üçoklar Mahallesi'ndeki bir eve girerek isimleri öğrenilemeyen 4 kişiyi daha öldürdü. Olay yerinden kaçan Hıdır, yakalanacağını anlayınca Barak Mahallesi'nde silahla intihar etti.

        Olay yerindeki incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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