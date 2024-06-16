Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep ve çevre illerde Kurban Bayramı namazı kılındı

        –Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'teki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 07:21 Güncelleme: 16.06.2024 - 07:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep ve çevre illerde Kurban Bayramı namazı kılındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        –Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'teki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı.

        Gaziantep'te çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatinde Kurban Bayramı namazı için Ulu Cami Cami'ye geldi.

        Cami içinde ve avlusunda saf tutan vatandaşlar, vaazın ardından bayram namazını kıldı.

        Cami çıkışında vatandaşlar bayramlaşıp bir süre sohbet etti.

        - Şanlıurfa

        "Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da vatandaşlar bayram namazı için tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camileri tercih etti.

        Camide yer bulamayan vatandaşlar ise avluda namaz kıldı.

        - Kahramanmaraş

        Kahramanmaraş'ın simgelerinden Abdulhamithan Camisi başta olmak üzere kentteki diğer camiler sabahın ilk dakikalarından itibaren bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı.

        Ezan öncesi camilerin içleri ve açık alanlarında yerini alan cemaat önce vaaz dinledi.

        Namaz ve hutbeden sonra yapılan duanın ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

        Cami çıkışı cemaate çeşitli ikramlar dağıtıldı.

        - Malatya

        Battalgazi ilçesi Kernek Karagözlüler Camisinde bayram namazı için gelen vatandaşlar camiye sığmadı.

        Bazı vatandaşlar cami avlusu ile bahçesinde namaza durdu.

        Bayram namazını Vali Vekili Reşit Özer Özdemir, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın vatandaşlarla kıldı.

        Özdemir ve beraberindekiler, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

        Büyükşehir Belediyesi ise vatandaşlara çorba ikram etti.

        - Adıyaman

        Kentte bayram namazını kılmak isyeten vatandaşlar camilere akın etti.

        Emir Sultan Cami'sine gelen vatandaşlar burada verilen hutbe vaazların ardından namazını kıldı, dualar edip daha sonra bayramlaştı.

        Cami çıkışı cemaate çeşitli ikramlar dağıtıldı.

        Kilis'te de Kurban Bayramı dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir kurban bayramı klasiği
        Bir kurban bayramı klasiği
        Orantısız güç kullanan polis tutuklandı
        Orantısız güç kullanan polis tutuklandı
        Hatay'da hüzünlü arife
        Hatay'da hüzünlü arife
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Akraba çocukları kayboldu! Ekipler arıyor
        Akraba çocukları kayboldu! Ekipler arıyor
        Eski eşini ve arkadaşını tüfekle öldürdü
        Eski eşini ve arkadaşını tüfekle öldürdü
        Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba öldü
        Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba öldü
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Eylem Tok ve oğlu 'sahte pasaport almaya çalıştı' iddiası
        Eylem Tok ve oğlu 'sahte pasaport almaya çalıştı' iddiası
        İkiz fil doğdu
        İkiz fil doğdu
        Eşini ve üvey kızını vurup canına kıydı
        Eşini ve üvey kızını vurup canına kıydı
        Son şampiyon galibiyetle başladı!
        Son şampiyon galibiyetle başladı!
        İsrailliler bir kez daha meydanlara indi
        İsrailliler bir kez daha meydanlara indi
        İspanya'ya tek yarı yetti!
        İspanya'ya tek yarı yetti!
        İrlanda'da İsrail'le ticaret protestosu
        İrlanda'da İsrail'le ticaret protestosu
        Yamal en genç oyuncu oldu
        Yamal en genç oyuncu oldu
        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!

        Benzer Haberler

        Katliam yapıp, intihar etti; 6 ölü, 2 yaralı
        Katliam yapıp, intihar etti; 6 ölü, 2 yaralı
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
        Gaziantep'te, konteyner yangını
        Gaziantep'te, konteyner yangını
        Gaziantep'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Gaziantep'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        AFAD Başkanı Memiş, İslahiye'yi ziyaret etti
        AFAD Başkanı Memiş, İslahiye'yi ziyaret etti
        Gaziantep'te Kurban Bayramı yoğunluğu nedeniyle geçici sağlık istasyonları...
        Gaziantep'te Kurban Bayramı yoğunluğu nedeniyle geçici sağlık istasyonları...