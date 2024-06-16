Nizip'te Bayramlaşma programı

Protokol üyeleri, daha sonra Merkez Polis Karakolu ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

İlçe Kaymakamı Kaymakamı Osman Uğurlu, Belediye Başkanı Ali Doğan ve diğer yetkililerin katılımıyla şehitlik ziyareti yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.