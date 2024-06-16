GÜNCELLEME - Gaziantep'te 4 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti

Gaziantep'te 4 kişiyi öldüren şüpheli yaşamına son verdi.

Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde Suriye uyruklu Mustafa Hıdır, berberde Suriye uyruklu bir müşteriyi henüz öğrenilemeyen nedenle silahla öldürdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şüpheli Hıdır, bir süre sonra Üçoklar Mahallesi'ndeki bir eve girerek yine Suriye uyruklu 3 kişiyi daha öldürdü. Olay yerinden kaçan Hıdır, yakalanacağını anlayınca Barak Mahallesi'nde silahla intihar etti.