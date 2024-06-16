Gaziantep'te otomobille çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü
Gaziantep'te otomobille çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Gaziantep'te otomobille çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Gaziantep-Kilis kara yolu Zeytinli Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 79 EJ 33 plakalı otomobil ile Muzaffer Doğan idaresindeki 27 SY 462 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Muzaffer Doğan ile aynı araçta bulunan Hatice Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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