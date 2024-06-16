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        Gaziantep'te otomobille çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü

        Gaziantep'te otomobille çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 16:41 Güncelleme: 16.06.2024 - 16:41
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        Gaziantep'te otomobille çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü
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        Gaziantep'te otomobille çarpışan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Gaziantep-Kilis kara yolu Zeytinli Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 79 EJ 33 plakalı otomobil ile Muzaffer Doğan idaresindeki 27 SY 462 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücü Muzaffer Doğan ile aynı araçta bulunan Hatice Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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