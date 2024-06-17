Gaziantep'te bir kişi tartıştığı dayısını tüfekle öldürdü

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin D, dayısına pompalı tüfekle ateş etti. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Basra Mahallesi'nde oturan Abdulmecid Alalwi (37) ile aynı binada oturduğu yeğeni Hüseyin D. (23) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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