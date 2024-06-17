Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni 3 günde 27 bin kişi ziyaret etti

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Büyükşehir Belediyesince 2001'de Burç Ormanı'nda hizmete açılan ve yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulu olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, 350 türdeki 7 bin 500'den fazla hayvana ev sahipliği yapıyor.

Yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni, bayram tatilinin sonuna kadar 75 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar, sıcak havaya aldırış etmeden günün her saatinde hayvanat bahçesine geliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, arife ve bayramın ilk iki gününde 27 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi. Çevre illerden çok fazla kişinin bölgeyi ziyaret ettiğini dile getiren Özsöyler, "Gelen ziyaretçilerin hepsi memnun kalıyor. Bütün herkesi Doğal Yaşam Parkı'na bekliyoruz." dedi. Ziyaretçilerden Zabit Karabıçak ise bayram dolayısıyla hayvanat bahçesini gezdiklerini belirterek, "Çok güzel bir yer. Torunlarımla birlikte hayvanat bahçesini gezdik. Özellikle yırtıcı hayvanlarını görmek istedik. İlk defa geliyorum." diye konuştu.