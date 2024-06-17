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        Gaziantep'te devrilen motosikletteki kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde devrilen motosikletteki kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 14:11 Güncelleme: 17.06.2024 - 14:11
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        Gaziantep'te devrilen motosikletteki kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde devrilen motosikletteki kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı.

        Hoşgör Mahallesi'nde 16 yaşındaki Hasan Akkaya'nın kullandığı 27 ASG 994 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada, sürücü ile motosiklette yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki ablası Ayşegül Akkaya yola savruldu.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Servis ekipleri, Ayşegül Akkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ağır yaralanan Hasan Akkaya ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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