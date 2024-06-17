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        Gaziantep'te kalp krizi geçiren uzman çavuş vefat etti

        Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki baba evine bayram ziyareti için gelen ve kalp krizi geçiren Jandarma Komando Uzman Çavuş Emre Kurtini, hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 19:13 Güncelleme: 17.06.2024 - 19:13
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        Gaziantep'te kalp krizi geçiren uzman çavuş vefat etti
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki baba evine bayram ziyareti için gelen ve kalp krizi geçiren Jandarma Komando Uzman Çavuş Emre Kurtini, hastanede yaşamını yitirdi.

        Ağrı Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli İslahiyeli Uzman Çavuş Emre Kurtini (35), Çerçili Mahallesi'ndeki baba evinde yıllık izindeyken kalp krizi geçirdi.

        112 Acil Servis ekiplerince İslahiye İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Kurtini, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kurtini'nin cenazesi, Çerçili Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.

        Askeri törene, Kurtini'nin ailesi, yakınları, mesai arkadaşları, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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