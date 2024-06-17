Gaziantep'te kalp krizi geçiren uzman çavuş vefat etti

112 Acil Servis ekiplerince İslahiye İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Kurtini, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki baba evine bayram ziyareti için gelen ve kalp krizi geçiren Jandarma Komando Uzman Çavuş Emre Kurtini, hastanede yaşamını yitirdi.

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