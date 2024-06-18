"Meraklı" karga tedavi edildiği hayvanat bahçesinin en yeni üyesi oldu

OKAN COŞKUN - Yaralı halde getirildiği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi edilen karga "Meraklı"yı hiç ayrılmadığı parkta görevliler elleriyle besliyor.

Kentte bir vatandaş tarafından yaralı halde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na getirilen karga yavrusu, veterinerlerin desteğiyle kısa sürede kendisini toparladı.

Yuvasından düştükten sonra yaralandığı anlaşılan ve "Meraklı" adı verilen karga, tedavisinin tamamlanmasına rağmen hayvanat bahçesinden ayrılmıyor.

Hayvanat Bahçesi'nde bulunan Hayvan Hastanesi'nin önündeki alanda personelle sürekli oynayan kuşun beslenmesini ise görevliler üstlendi. Görevlilerin zaman zaman geziye çıkardığı "Meraklı", personeli mesai saatleri içerisinde de yalnız bırakmıyor. Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, "Meraklı" gibi birçok hayvanı merkezde tedavi ederek doğaya bıraktıklarını söyledi. Vatandaşlar tarafından merkeze getirilen hayvanların da tedavilerini üstlendiklerini ifade eden Özsöyler, şunları kaydetti:

"Bu yıl akbaba, kara kartal, şahin, kerkenez, flamingo gibi hayvanları tedavi ettik ve doğal ortamlarına bıraktık. Bu karga da bize vatandaş tarafından getirildi. Gerekli tedavilerini yaptık, inşallah daha sonra doğaya bırakacağız. Bu yıl 125 yaralı yaban hayvanını tedavi ettik ve doğaya kavuşturduk." - "Bütün personelin sevgilisi oldu" Ziraat mühendisi ve Klinik Şefi Özhunyurt Güneş Çevik de yaralı halde kendilerine getirilen "Meraklı"yı yoğun bakıma aldıklarını, tedavisini yapıp büyüttüklerini dile getirdi.