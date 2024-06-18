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        Gaziantep'te firari 3 hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te haklarında hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 11:42 Güncelleme: 18.06.2024 - 11:42
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        Gaziantep'te firari 3 hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'te haklarında hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, alıkoyma ve yol kesme suçlarından hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K, tehdit ve hürriyetinden yoksun kılma suçlarından hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ve silahlı yağma suçundan hakkında 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'yi Oğuzeli ilçesinde düzenledikleri operasyonla yakaladı.

        3 hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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