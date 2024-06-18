Gaziantep'te firari 3 hükümlü yakalandı

Bu kapsamda ekipler, alıkoyma ve yol kesme suçlarından hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K, tehdit ve hürriyetinden yoksun kılma suçlarından hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ve silahlı yağma suçundan hakkında 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'yi Oğuzeli ilçesinde düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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