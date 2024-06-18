Gaziantep Şehir Hastanesinde yaklaşık 2 milyon hasta muayene edildi

Gaziantep'te geçen yıl Ekim ayında hizmete başlayan Şehir Hastanesinde açıldığı günden bu yana yaklaşık 2 milyon hastaya hizmet verildi.

Türkiye'nin en büyük hastanelerinden biri olan Gaziantep Şehir Hastanesi, 335 poliklinik ve acil servisin yanında bin 875 yatak kapasitesiyle sadece Gaziantep'in değil, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin de sağlık hizmetlerini karşılıyor.

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanenin açıldığı günden bugüne kadar bir milyon 550 binin üzerinde hastaya poliklinikte 450 bin civarında da acil serviste olmak üzere yaklaşık 2 milyon hastaya hizmet verdiklerini söyledi.