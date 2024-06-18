Araban'da bayramlaşma töreni düzenlendi
Gaziantep'in Araban ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Gaziantep'in Araban ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Recep Tayyip Erdoğan Parkında düzenlenen programda, Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, vatandaşların bayramını kutladı.
Özdemir, seçimlerin ardından geçen süre içerisinde yaptıkları çalışmaları anlattı.
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