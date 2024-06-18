Gaziantep'te serinlemek için gölete giren çocuk öldü

Ekiplerce sudan çıkarılan ve ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesine'ne kaldırılan Hinki, burada hayatını kaybetti.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gaziantep'ten ailesiyle birlikte Yesemek Mahallesi'ne biber çapası yapmak üzere gelen 14 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Hinki, serinlemek için bölgedeki Güneş Göleti'ne girdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.