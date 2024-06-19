Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Zeugma Mozaik Müzesi'ni bayramda yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti

        Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'ni arife ve bayramın 4 gününde yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 12:01 Güncelleme: 19.06.2024 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zeugma Mozaik Müzesi'ni bayramda yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'ni arife ve bayramın 4 gününde yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti.

        Başta "Çingene Kızı" mozaiği olmak üzere birçok önemli esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olan Zeugma Müzesi'nde "Çingene Kızı", "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler sergileniyor.

        1 Ocak 2024'ten bugüne 201 bin 19 kişinin ziyaret ettiği müzeyi, arife ve Kurban Bayramı'nın 4 gününde yaklaşık 10 bin kişi gezdi.

        - "Geldik ve çok beğendik"

        Rize'den Gaziantep'e turla gelen Gülşen Bodur, AA muhabirine, çocuklarını karne hediyesi olarak müzeye getirdiğini belirterek, "Daha önce Zeugma Mozaik Müzesi'ni araştırmıştım. Çok merak ettiğim bir yerdi. Geldik ve çok beğendik. Yorucu bir yolculuğumuz oldu ama geldiğimize değdi. Çok kalabalık. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer." diye konuştu.

        Berkay Türkay ise Bursa'dan geldiğini ve müzedeki eserleri çok beğendiğini söyledi.

        Gaziantep'e ilk kez geldiğini belirten Türkay, "Gaziantep şehir anlamında gezilip görülmesi gereken bir yer. Müze tarih kokuyor. Bayram yoğunluğundan dolayı bayağı kalabalık. Biz de iyice gezeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Çanakkale'deki yangın ikinci gününde!
        Çanakkale'deki yangın ikinci gününde!
        Avrupa'da rakipler belli oluyor!
        Avrupa'da rakipler belli oluyor!
        4 günlük yürek yakan kaza bilançosu!
        4 günlük yürek yakan kaza bilançosu!
        24 yıl sonra ilk kez: Putin Kuzey Kore'de
        24 yıl sonra ilk kez: Putin Kuzey Kore'de
        Yazarlardan Gürcistan maçı yorumu!
        Yazarlardan Gürcistan maçı yorumu!
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
        Öpmelere doyamadı
        Öpmelere doyamadı
        Erdoğan, Ermenistan Başbakanı ile görüştü
        Erdoğan, Ermenistan Başbakanı ile görüştü
        Arda'ya teşekkür, Samet'ten özür!
        Arda'ya teşekkür, Samet'ten özür!
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Eylem Tok duruşması ertelendi
        Eylem Tok duruşması ertelendi
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te gölete giren Suriyeli çocuk tarım işçisi boğuldu
        Gaziantep'te gölete giren Suriyeli çocuk tarım işçisi boğuldu
        Gaziantep'te serinlemek için gölete giren çocuk öldü
        Gaziantep'te serinlemek için gölete giren çocuk öldü
        Araban'da bayramlaşma töreni düzenlendi
        Araban'da bayramlaşma töreni düzenlendi
        Kaymakam Soylu, şehit ve gazi ailelerine ziyaret etti
        Kaymakam Soylu, şehit ve gazi ailelerine ziyaret etti
        Gaziantep Şehir Hastanesinde yaklaşık 2 milyon hasta muayene edildi
        Gaziantep Şehir Hastanesinde yaklaşık 2 milyon hasta muayene edildi
        Gaziantep'te firari 3 hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te firari 3 hükümlü yakalandı