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        Gaziantep ve çevre illerde bunaltıcı sıcak

        Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 13:52 Güncelleme: 19.06.2024 - 13:52
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        Gaziantep ve çevre illerde bunaltıcı sıcak
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        Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Hava sıcaklığının 39 dereceye ulaştığı Gaziantep'te vatandaşlar park, bahçe gibi serin yerlerde vakit geçirdi.

        Sıcak nedeniyle kentteki yaya ve araç trafiğinin sakin olduğu gözlendi.

        Bazı çocuklar da kentteki su birikintilerine girerek serinlemeye çalıştı.

        - Şanlıurfa

        Türkiye'de en yüksek hava sıcaklıklarının yaşandığı kentlerden Şanlıurfa'da da yöre halkı serinlemek için parkları ve yeşil alanları tercih etti.

        Termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği kentte, çocuklar süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

        Havuzda serinleyen çocuklardan Abdulkadir Birgül, "Çok sıcak dayanamıyoruz. Mecbur havuzda serinliyoruz." dedi.

        Vatandaşlardan Mustafa Dişçi de "Sıcaklıklar artık dayanılmayacak hale geldi. Sıcaktan korunmak için ara ara su içiyor, yüzümüze vurup serinlemeye çalışıyoruz. Bazen dayanılmayacak hale geliyor." diye konuştu.

        ​​​​​​​- Kilis

        Kilis'te de bunaltıcı sıcaklar etkisini sürdürüyor. Sıcaklığın 40 dereceye ulaştığı kentte, vatandaşlar gölgelik alanlarda ve parklarda serinlemeye çalışıyor.

        Kentin işlek caddelerinde ise insanların sıcak dolayısıyla dışarı çıkmadığı gözlendi.

        Havaların çok sıcak olduğunu belirten Musa Samancı, "Çeşmede yüzümüzü yıkayarak ve parklarda gölgelik alanlarda oturarak serinlemeye çalışıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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