Gaziantep'te serinlemek isteyenler mağara kafeleri tercih ediyor

Gaziantep’te sıcak havalarda serinlemek isteyenler mağara kafeleri tercih ediyor.

Gaziantep savunmasında yiyecek ve cephane saklanan Şekeroğlu Mahallesi'ndeki mağara kafeye gelen vatandaşlar, serinlemeye çalışıyor.

Mağara, yazın serin kışın da sıcak havasıyla "doğal klima" olarak nitelendiriliyor.

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu kentte, yerli ve yabancı turistler doğal serinliği nedeniyle mağaradaki kafeye geliyor.

Mağara işletmecisi Mehmet Kaleoğlu, AA muhabirine, kentte 40 derece sıcaklık etkili olurken mağara kafenin 15 derece olduğunu ifade etti.

Kaleoğlu, "İnsanlar buraya serinlemeye geliyor. Bazı vatandaşların burada üşüdüğünü de görüyoruz. Aynı zamanda üşüyen ziyaretçilerimiz mağarada ısıtıcılar ile ısınabiliyor." dedi.

Ziyaretçilerden Mustafa Gürül ise Ordu'dan Gaziantep'e geldiğini belirterek, "Mağara çok serin. Karadeniz bölgesindeki yaylalaları aratmıyor. Küçük ama güzel bir yer. Çıkasım gelmiyor.” dedi.