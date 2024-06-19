Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde lastiği patlayan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 16:57 Güncelleme: 19.06.2024 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde lastiği patlayan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Narlı ayrımında meydana gelen kazada, A.A. idaresindeki 79 AAT 127 plakalı hafif ticari araç, sol arka lastiğinin patlaması sonucu bariyere çarparak devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan N.A, U.K, T.A, N.Ö. ve M.A. 112 Acil Servis ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. N.A ile U.K’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da yaşandı! Plajda at dehşeti!
        İstanbul'da yaşandı! Plajda at dehşeti!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        İngiltere'den korkutan beslenme raporu
        İngiltere'den korkutan beslenme raporu
        Harcama limitleri açıklandı!
        Harcama limitleri açıklandı!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        "İsrail hükümetinin dağılması an meselesi"
        "İsrail hükümetinin dağılması an meselesi"
        Aliya Nur 15 yaşındaydı... 88 yaşındaki sürücünün ölümlü kazası!
        Aliya Nur 15 yaşındaydı... 88 yaşındaki sürücünün ölümlü kazası!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?
        Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        Sert yanıt
        Sert yanıt
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı
        Gaziantep'te hafif ticari araç devrildi: 6 yaralı
        Gaziantep'te serinlemek isteyenler mağara kafeleri tercih ediyor
        Gaziantep'te serinlemek isteyenler mağara kafeleri tercih ediyor
        Gaziantep'te sulama kanalına düşen inek telef oldu
        Gaziantep'te sulama kanalına düşen inek telef oldu
        Gaziantep ve çevre illerde bunaltıcı sıcak
        Gaziantep ve çevre illerde bunaltıcı sıcak
        Gölette boğulan Muhammed'in cenazesi ailesine teslim edildi
        Gölette boğulan Muhammed'in cenazesi ailesine teslim edildi
        Zeugma Mozaik Müzesi'ni bayramda yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti
        Zeugma Mozaik Müzesi'ni bayramda yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti