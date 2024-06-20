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        Gaziantep'te trafik polisleri araçları denetledi

        Gaziantep'te Kurban Bayramı tatili dolayısıyla gerçekleştirilen denetimlerde 315 araç sürücüsüne para ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 10:12 Güncelleme: 20.06.2024 - 10:12
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        Gaziantep'te trafik polisleri araçları denetledi
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        Gaziantep'te Kurban Bayramı tatili dolayısıyla gerçekleştirilen denetimlerde 315 araç sürücüsüne para ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin gezmeye geldiği Gaziantep'te, oluşan yoğunluk nedeniyle trafikte yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbir aldı.

        Kentin farklı bölgelerinde alınan tedbirler doğrultusunda gerçekleştirilen denetimler kapsamında önceki gün 315 araç sürücüsüne 694 bin 920 lira trafik cezası yazılırken, 23 araç is trafikten men edildi.

        Öte yandan, kentte dün meydana gelen 3 trafik kazasında 16 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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