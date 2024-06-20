Gaziantep'te trafik polisleri araçları denetledi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin gezmeye geldiği Gaziantep'te, oluşan yoğunluk nedeniyle trafikte yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbir aldı.

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