Gaziantep'te bir kişinin yaralanmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen M.S. ve A.C'yi gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S. tutuklanırken, A.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, iki grup arasında arazi bekçisinin ücreti nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.