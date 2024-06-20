Antep fıstığı üreticileri "Açıkgöz" çeşidiyle bir ay erken ürün alacak

FIRAT ÖZDEMİR - Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün Gaziantep'teki bir bahçede bulduğu ağaçtan geliştirdiği "Açıkgöz" çeşidiyle Antep fıstığı hasadı bir ay erkene çekilecek.

Enstitünün saha araştırmacıları, 7 yıl önce Karkamış ilçesi Teketaşı Mahallesi'ndeki Antep fıstığı üreticisi Abdurrahman Açıkgöz'e ait bahçede bir ağacın her yıl erken meyve verdiğini belirledi.

Bu ağaçtan aşılama ve seleksiyon çalışmalarıyla elde ettikleri Antep fıstığı fidanlarını 7 yıl takip eden uzmanlar, bu çeşidin erken yaşta ve her yıl iri meyve verdiğini, diğer çeşitlere göre ise meyvesinin bir ay önce olgunlaştığını tescil etti.

Bahçe sahibinin soyadının verildiği "Açıkgöz" çeşidiyle Antep fıstığı üreticilerinin gelirine katkı sunması amaçlanıyor. Enstitü Müdürü Ahmet Şahan, AA muhabirine, enstitü olarak Antep fıstığının geliştirilmesi, verimin artırılması ve çiftçilere destek sağlanması amacıyla birçok çalışma yürüttüklerini söyledi. Son olarak "Açıkgöz" çeşidini tescillediklerini anımsatan Şahan, "Açıkgöz fidanı diktikten sonra erken yıllarda ürün alabiliyoruz. Açıkgöz'ün en önemli özelliği erken olgunlaşan bir çeşittir. Antep fıstığı hasadı normalde temmuzun sonlarında, ağustosta, hatta eylül ayına bile kaymaktadır. Bu çeşidimiz diğer çeşitlerinden bir ay önce hasat ediliyor." dedi.