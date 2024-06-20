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        Gaziantep'te dere yatağına düşen sepetli motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sepetli motosikletin dere yatağına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 11:39 Güncelleme: 20.06.2024 - 11:39
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        Gaziantep'te dere yatağına düşen sepetli motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sepetli motosikletin dere yatağına düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Sait Zengin idaresindeki 31 VY 435 plakalı sepetli motosiklet, Altınüzüm Mahallesi'ni İslahiye-Hatay kara yoluna bağlayan tali yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprüden kurumuş dere yatağına düştü.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

        Ekiplerce dere yatağından çıkarılan Sait Zengin ve Sıdıka Zengin, 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Motosiklet sürücüsü, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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