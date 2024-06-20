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        Gaziantep'te firari hükümlü operasyonla yakalandı

        Gaziantep'te hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 15:21 Güncelleme: 20.06.2024 - 15:21
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        Gaziantep'te firari hükümlü operasyonla yakalandı
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        Gaziantep'te hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca cezaevi firarisi S.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Hükümlünün kaldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari S.G'yi yakaladı.

        S.G, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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