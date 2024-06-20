Gaziantep'te firari hükümlü operasyonla yakalandı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca cezaevi firarisi S.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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