Depremlerde zarar gören 159 yıllık cami yeniden ayağa kaldırılıyor

Caminin Kültür ve Turizm Bakanlığınca aslına uygun olarak yeniden yapımına başlandığını dile getiren Koyuncu, çalışmaların Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yürütüldüğünü kaydetti.

İslahiye Müftü Vekili Yunus Emre Koyuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanlı mimarisiyle 1865 yılında inşa edilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2016 yılında restore edilen Dervişiye Camisi'nin 6 Şubat depremlerinde çatısının ve minaresinin yıkılarak ağır hasar gördüğünü belirtti.

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