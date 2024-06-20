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        Gaziantep'te kamyonetin çarptığı Down sendromlu kişi hayatını kaybetti

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde kamyonetin çarptığı Down sendromlu kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 16:34 Güncelleme: 20.06.2024 - 16:34
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        Gaziantep'te kamyonetin çarptığı Down sendromlu kişi hayatını kaybetti
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde kamyonetin çarptığı Down sendromlu kişi yaşamını yitirdi.

        Kocatepe Mahallesi'nde yolda yürüyen 38 yaşındaki Down sendromlu Mustafa Öztürk'e plakası öğrenilemeyen Ş.Ç. idaresindeki kamyonet çarptı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Ekipler, yaptığı kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Öztürk'ün cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        Olayın ardından yakalanan sürücü Ş.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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