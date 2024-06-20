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        Gaziantep'te gölete giren 2 kardeşten biri boğuldu, diğeri hastaneye kaldırıldı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde serinlemek için gölete giren 2 kardeşten biri boğuldu, diğeri tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 23:28 Güncelleme: 20.06.2024 - 23:28
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        Gaziantep'te gölete giren 2 kardeşten biri boğuldu, diğeri hastaneye kaldırıldı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde serinlemek için gölete giren 2 kardeşten biri boğuldu, diğeri tedavi altına alındı.

        Serinlemek amacıyla arkadaşlarıyla ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Hamidiye Göleti'ne giren Ömer Faruk Tarhan (18) ve kardeşi Fatih Mehmet Tarhan (16), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

        Durumu fark eden çocukların arkadaşları Fatih Mehmet Tarhan'ı kurtarmayı başardı ancak kardeşi Ömer Faruk Tarhan gözden kayboldu.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri boğulma tehlikesi geçiren Fatih Mehmet Tarhan'ı Gaziantep'teki Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

        Gaziantep Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi'nin (SAK) de yer aldığı ekip, yaklaşık bir saatlik çalışma sonrasında Ömer Faruk Tarhan'nın cansız bedenine ulaştı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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