Gaziantep'te gölete giren 2 kardeşten biri boğuldu, diğeri hastaneye kaldırıldı

Gaziantep Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi'nin (SAK) de yer aldığı ekip, yaklaşık bir saatlik çalışma sonrasında Ömer Faruk Tarhan'nın cansız bedenine ulaştı.​​​​​​​

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Durumu fark eden çocukların arkadaşları Fatih Mehmet Tarhan'ı kurtarmayı başardı ancak kardeşi Ömer Faruk Tarhan gözden kayboldu.

Serinlemek amacıyla arkadaşlarıyla ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Hamidiye Göleti'ne giren Ömer Faruk Tarhan (18) ve kardeşi Fatih Mehmet Tarhan (16), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde serinlemek için gölete giren 2 kardeşten biri boğuldu, diğeri tedavi altına alındı.

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