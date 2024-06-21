Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep yaralı halde bulunan şahin ve baykuş tedaviye alındı

        Gaziantep'te doğada yaralı halde bulunan şahin ve baykuş tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 12:37 Güncelleme: 21.06.2024 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep yaralı halde bulunan şahin ve baykuş tedaviye alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te doğada yaralı halde bulunan şahin ve baykuş tedaviye alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Şehitkamil ve Nizip ilçelerinde yaralı ve yorgun halde baykuş ve şahin buldu.

        Yırtıcı kuşlar, tedavileri yapıldıktan sonra tekrar doğaya bırakılmak üzere Gaziantep Doğal Yaşam Parkı Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 6 ölü, 43 yaralı!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 6 ölü, 43 yaralı!
        İrem can vermiş ablası yaralanmıştı! Bilirkişi raporu geldi!
        İrem can vermiş ablası yaralanmıştı! Bilirkişi raporu geldi!
        Mimar yönetici apartman sakinini öldürdü!
        Mimar yönetici apartman sakinini öldürdü!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        Ermenistan Filistin'i tanıdı
        Ermenistan Filistin'i tanıdı
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Roma dönemine ait kaya mezarlar delik deşik edildi: "Köstebek yuvası gibi olmuş"
        Roma dönemine ait kaya mezarlar delik deşik edildi: "Köstebek yuvası gibi olmuş"
        Çeşme âşıkları
        Çeşme âşıkları
        Herkesin yaşadığı durumların sebebi ne?
        Herkesin yaşadığı durumların sebebi ne?
        Baba öldü, oğlu ağır yaralı! Kanlı düğün!
        Baba öldü, oğlu ağır yaralı! Kanlı düğün!
        Konya'da 2. kez katliam gibi kaza! 2 günde 8 ölü!
        Konya'da 2. kez katliam gibi kaza! 2 günde 8 ölü!
        Bir taraf kavrulurken onlar karla mücadele ediyor
        Bir taraf kavrulurken onlar karla mücadele ediyor
        İrem Su 8 yaşındaydı... Bir anda dengesini kaybetti!
        İrem Su 8 yaşındaydı... Bir anda dengesini kaybetti!
        Karadeniz için yağmur, Marmara için poyraz uyarısı
        Karadeniz için yağmur, Marmara için poyraz uyarısı
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bütün ünlüler aynı halk plajında

        Benzer Haberler

        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
        Gaziantep'te baraj gölüne giren Ömer boğuldu, kardeşi kurtarıldı
        Gaziantep'te baraj gölüne giren Ömer boğuldu, kardeşi kurtarıldı
        Gaziantep'te gölete giren 2 kardeşten biri boğuldu, diğeri hastaneye kaldır...
        Gaziantep'te gölete giren 2 kardeşten biri boğuldu, diğeri hastaneye kaldır...
        Gaziantep'te kamyonetin çarptığı Down sendromlu kişi hayatını kaybetti
        Gaziantep'te kamyonetin çarptığı Down sendromlu kişi hayatını kaybetti
        Depremlerde zarar gören 159 yıllık cami yeniden ayağa kaldırılıyor
        Depremlerde zarar gören 159 yıllık cami yeniden ayağa kaldırılıyor
        Gaziantep'te firari hükümlü operasyonla yakalandı
        Gaziantep'te firari hükümlü operasyonla yakalandı