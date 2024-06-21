Gaziantep yaralı halde bulunan şahin ve baykuş tedaviye alındı

Gaziantep'te doğada yaralı halde bulunan şahin ve baykuş tedaviye alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Şehitkamil ve Nizip ilçelerinde yaralı ve yorgun halde baykuş ve şahin buldu.

Yırtıcı kuşlar, tedavileri yapıldıktan sonra tekrar doğaya bırakılmak üzere Gaziantep Doğal Yaşam Parkı Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.