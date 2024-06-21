Gaziantep'te kamyon ile çarpışan tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Gaziantep'te kamyon ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Gaziantep'te kamyon ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Doğan K. (45) idaresindeki 27 LS 671 plakalı tır ile 21 GJ 033 plakalı kamyon, Gaziantep-Nizip kara yolunun 5. kilometresinde çarpıştı.
Kazada iki sürücü ve kamyondaki 1 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Doğan K, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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