Gaziantep'te ormanlık alanda çıkarak barınma merkezine sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Yangının bir kısmında etkili olduğu barınma merkezindeki Suriye uyruklu düzensiz göçmenler ise bulundukları alandan araçlarla tahliye edildi.

Kırsal Belkıs Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle Geçici Barınma Merkezi'ne sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

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