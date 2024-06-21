Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te kuvvetli rüzgar etkili oldu

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 21:42 Güncelleme: 21.06.2024 - 21:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te kuvvetli rüzgar etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

        Akşam saatlerinde ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde yaşanan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

        Şiddetli rüzgar Fevkani ile Mimar Sinan mahallerindeki bazı evlerin ve Nizip Meslek Yüksekokulunun çatısını uçurdu, ağaçları devirdi.

        İlçe sakinleri şiddetli rüzgar nedeniyle kaldırım ve sokaklarda ilerlemekte zorlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Dünya, Lübnan’ın ikinci bir Gazze olmasını kaldıramaz"
        "Dünya, Lübnan’ın ikinci bir Gazze olmasını kaldıramaz"
        Fatih Terim'den Arda Güler sözleri
        Fatih Terim'den Arda Güler sözleri
        2 ilde denize girmek yasak 1 ilde uyarı
        2 ilde denize girmek yasak 1 ilde uyarı
        İsrail, Filistinlilerin çadırlarını bombaladı
        İsrail, Filistinlilerin çadırlarını bombaladı
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 11 ölü!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 11 ölü!
        881 göçmen sınır dışı ediliyor
        881 göçmen sınır dışı ediliyor
        Antalya'da vahşet: Denizde, kol, bacak ve başsız cansız beden bulundu
        Antalya'da vahşet: Denizde, kol, bacak ve başsız cansız beden bulundu
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Kavunun sağlığa olan 7 faydası!
        Kavunun sağlığa olan 7 faydası!
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Türksat 6A ABD'de
        Türksat 6A ABD'de
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Atatürk'ü duygulandıran destan: Şehit askerin cebinden çıktı
        Atatürk'ü duygulandıran destan: Şehit askerin cebinden çıktı
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Çeşme âşıkları
        Çeşme âşıkları
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te ormanlık alanda çıkarak barınma merkezine sıçrayan yangına müd...
        Gaziantep'te ormanlık alanda çıkarak barınma merkezine sıçrayan yangına müd...
        Gaziantep'te kamyon ile çarpışan tırın sürücüsü hayatını kaybetti
        Gaziantep'te kamyon ile çarpışan tırın sürücüsü hayatını kaybetti
        Kamyon, çarptığı TIR'ın üstünde asılı kaldı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kamyon, çarptığı TIR'ın üstünde asılı kaldı: 1 ölü, 2 yaralı
        Baraj gölünde boğulan Ömer, kardeşini kurtarmak istemiş
        Baraj gölünde boğulan Ömer, kardeşini kurtarmak istemiş
        Gaziantep yaralı halde bulunan şahin ve baykuş tedaviye alındı
        Gaziantep yaralı halde bulunan şahin ve baykuş tedaviye alındı
        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
        Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu