Gaziantep'te kayıp engelli 10 gündür aranıyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 46 yaşındaki zihinsel engelli Ali Gülsoy'dan 10 gündür haber alınamıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Kozdere Mahallesi'ndeki evleri zarar gören ve annesi konteynerde kendisi de okul bahçesindeki çadırda kalan Ali Gülsoy, 10 gün önce kayboldu.

Anne 76 yaşındaki Elif Gülsoy, oğlundan haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Gülsoy'u bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Anne Elif Gülsoy, gazetecilere, oğlunun kaybolmadan 3 gün önce yengesi Ayşe Gülsoy’un vefat etmesine çok üzüldüğünü belirterek, "4,5 yıl önce de böyle kaybolmuş ancak geri dönmüştü. 10 gündür ulaşamıyoruz. Devletin tüm yetkilileri, jandarma herkes oğlumu arıyor. İnşallah sağ salim bulunur. Oğlum neredeysen dön. Yolunu gözlüyoruz." dedi.

Ali Gülsoy'un abisi Süleyman Gülsoy ise bölgeye arama köpeklerinin getirilmesini isteyerek, "Kardeşimin sağ salim bulunması için devletimizden yardım istiyoruz. Kardeşim yüzde 50 zihinsel engelli. Nereye gittiğini bilemiyoruz. Ne yapacağımızı da bilemiyoruz. Annem çok üzgün. Perişan halde. Jandarmamız ve diğer yetkililer Allah razı olsun ellerinden gelen yardımı yapıyorlar. Hayatından endişeleniyorum. Kardeşimin bulunmasını istiyoruz. Duyan, gören Allah rızası için jandarmaya haber etsin." diye konuştu.

Mahalle sakinleri, 184 jandarma ve AFAD ekibi ile 3 dron ve 14 araçla Ali Gülsoy'u arama çalışmalarına devam ediliyor.