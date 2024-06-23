Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Yapılan aramada 35 kilo 66 gram sentetik uyuşturucu, 32 kilo 30 gram eroin, 2 hassas terazi, 5 cep telefonu ve bir miktar para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adrese operasyon düzenledi.

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