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        Nurdağı'nda kuvvetli rüzgar etkili oldu

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle belediye binasının çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 13:17 Güncelleme: 24.06.2024 - 13:21
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        Nurdağı'nda kuvvetli rüzgar etkili oldu
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle belediye binasının çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

        Gece saatlerinde ilçe merkezi ve kırsalda yaşanan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

        Bazı ağaçları deviren rüzgar nedeniyle belediye binasının çatısı uçtu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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