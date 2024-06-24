Nurdağı'nda kuvvetli rüzgar etkili oldu
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle belediye binasının çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle belediye binasının çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.
Gece saatlerinde ilçe merkezi ve kırsalda yaşanan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.
Bazı ağaçları deviren rüzgar nedeniyle belediye binasının çatısı uçtu.
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