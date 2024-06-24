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        Kuzey Amerika bitkisi "Oenothera biennis" Güneydoğu'da sözleşmeli tarımla yetiştirilecek

        FIRAT ÖZDEMİR - Gaziantep Üniversitesince (GAÜN) ilaç endüstrisine ham madde ve bölge çiftçisine gelir sağlamak için yürütülen çalışma kapsamında, ana vatanı Kuzey Amerika olan "Oenothera biennis" bitkisinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yetiştirilebileceği belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 14:21 Güncelleme: 24.06.2024 - 14:21
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        Kuzey Amerika bitkisi "Oenothera biennis" Güneydoğu'da sözleşmeli tarımla yetiştirilecek
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        FIRAT ÖZDEMİR - Gaziantep Üniversitesince (GAÜN) ilaç endüstrisine ham madde ve bölge çiftçisine gelir sağlamak için yürütülen çalışma kapsamında, ana vatanı Kuzey Amerika olan "Oenothera biennis" bitkisinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yetiştirilebileceği belirlendi.

        GAÜN Fitoterapi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, kampüsteki 15 dönüm arazide bölgede yetişebilecek, ilaç ve kozmetik alanında kullanılan 200 civarında bitki üzerine çalışma gerçekleştiriliyor.

        Akademisyenler, bu kapsamda sarı çiçekli "Oenothera biennis" bitkisinin çeşitli yöntemlerle Güneydoğu'da yetiştirilebileceğini tespit etti.

        Deneme ekimlerinin ardından bitkinin bölgenin iklimine uygunluğu ve rahatlıkla geliştiği belirlendi, tohumundan elde edilen yağın kalitesinin de ilaç endüstrisinin istediği seviyede olduğu raporlandı.

        Merkezin müdürü Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, AA muhabirine, 2 yıl önce başladıkları çalışmalarının meyvelerini almakta olduklarını söyledi.

        Çiftçilere yüksek gelir sağlamak amacıyla 50 bitki üzerinde kalite araştırmaları yaptıklarını belirten Şekeroğlu, "Sağlık ve kozmetik sektöründeki bitkileri yetiştiriyoruz. Yetiştirdiklerimizin içerisinde Kuzey Amerika kökenli Oenothera biennis adlı bitki var. Bu bitkinin tohumlarında gamma linolenik asidi var ve bu asit anne sütünde bulunuyor." dedi.

        - Yağ üretimi için sözleşmeli tarım planlanıyor

        Şekeroğlu, gamma linolenik asidinin bu bitkide yoğun olarak bulunduğunu ve ilaç endüstrisi tarafından aranılan bir ham madde olduğunu dile getirerek, dayanıklı olan bitkinin damlama sulamayla yetiştirilebildiğini anlattı.

        2 yıl boyunca devam eden kalite ve yetiştirme çalışmaları sonrası güzel sonuçlar aldıklarını aktaran Şekeroğlu, şunları kaydetti:

        "Bu bitki, yetiştirdiğimizde çok güzel çiçeklendi, tohumlandı. Hem yağ oranı hem de içerisindeki yağ asitleri oldukça önemli boyutta. Doymamış yağ olan gamma linolenik asidi kadınsal hastalıkların tedavilerinde ve ağrılarının giderilmesinde fazlaca kullanılmaktadır. Birçok yabancı firma bu bitkinin yağını, küçük kutusunu 500 ila 1000 lira aralığında satıyor. Biz bu yağın tamamını yurt dışından ithal ediyoruz. Bugüne kadar bu bitkinin ülkemizde üretimi yapılmamıştır. Gaziantep'te üretip tohumlarından yağ alarak sağlık ve kozmetik endüstrisine ham madde üretimine geçmiş olacağız. Bu da bölge üreticisi adına önemli bir adım ve çiftçilerimizle irtibat halindeyiz."

        Şekeroğlu, Kilis ve Gaziantep'te 10 civarındaki çiftçiyle sözleşmeli tarım yaparak bu bitkinin tohumlarını üniversite tesislerinde işleyip önemli miktarda yağ elde edeceklerini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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