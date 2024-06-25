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        Temizlik işçisi bulduğu cüzdanı belediyeye teslim etti

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde temizlik işçisi bulduğu cüzdanı belediyeye teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 10:09 Güncelleme: 25.06.2024 - 10:11
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        Temizlik işçisi bulduğu cüzdanı belediyeye teslim etti
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        Gaziantep'in Nizip ilçesinde temizlik işçisi bulduğu cüzdanı belediyeye teslim etti.

        Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görev yapan Mehmet Taşdemir, Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aydın Özer Parkında temizlik yaparken cüzdan buldu.

        Taşdemir, içerisinde bir miktar para, ehliyet, kimlik ve kredi kartları olan cüzdanı, sahibine ulaştırmak üzere belediye yetkililerine teslim etti.

        Yetkililer, yaptıkları araştırmanın sonunda cüzdanı sahibine teslim etti.

        Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, görevini yaptığı sırada bulduğu cüzdanı sahibine teslim eden Mehmet Taşdemir'e teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

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