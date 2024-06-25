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        Gaziantep'te çıkan anız yangınında asmalar ve zeytin ağaçları zarar gördü

        Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki anız yangınından 400 kök asma ile 200 zeytin ağacı etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 10:58 Güncelleme: 25.06.2024 - 10:58
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        Gaziantep'te çıkan anız yangınında asmalar ve zeytin ağaçları zarar gördü
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki anız yangınından 400 kök asma ile 200 zeytin ağacı etkilendi.

        Şahmaran Mahallesi kırsalında hasadı yapılan tarlada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, üzüm bağları ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Mahalle halkının da ekiplere yardım ettiği yangın, yaklaşık iki saatlik çalışmayla söndürüldü.​​​​​​​

        Yaklaşık 10 dönüm alandaki anız yangınında, 400 kök asma ile 200 zeytin ağacı zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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