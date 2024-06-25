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        Gaziantep'in "Haylan Kabağı Reçeli" coğrafi işaret tescili aldı

        Türk Patent ve Marka Kurumu, UNESCO'nun gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil ettiği Gaziantep'in "Haylan Kabağı Reçeli"ni coğrafi işaretle tescilledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 12:25 Güncelleme: 25.06.2024 - 12:25
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        Gaziantep'in "Haylan Kabağı Reçeli" coğrafi işaret tescili aldı
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        Türk Patent ve Marka Kurumu, UNESCO'nun gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil ettiği Gaziantep'in "Haylan Kabağı Reçeli"ni coğrafi işaretle tescilledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kente özgü yöresel ve kültürel değerlerin tescillenerek korunması ve eşsiz lezzetleri gelecek nesillere taşımak amacıyla çalışma yürütülüyor.

        Çalışmalar kapsamında gerekli başvuruları yapılan "Haylan Kabağı Reçeli", TÜRKPATENT tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

        Türkiye'de en fazla coğrafi işarete sahip olan Gaziantep'in bu ürünle coğrafi işaretli ürün sayısı 106'ya yükseldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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