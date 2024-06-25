Gaziantep'te üniversite öğrencilerinden çocuk hastanesinde moral etkinliği düzenlendi

Gaziantep'te üniversite öğrencileri, hastanede tedavi gören çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Öğrencileri, GAÜN Çocuk Hastanesinde tedavi gören çocuklara destek olmak amacıyla için "Hikayelerle İyileşiyorum" projesini hayata geçirdi.

Çocukların ruh sağlığı ve fiziksel sağlıklarına iyi geleceği düşünülerek planlanan etkinliklerde çocuklar ve aileleri keyifli vakit geçirdi.

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Saniye Teze, çocukların yüzündeki gülümsemenin en güzel teşekkür olduğunu ifade etti.