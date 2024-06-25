Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te üniversite öğrencilerinden çocuk hastanesinde moral etkinliği düzenlendi

        Gaziantep'te üniversite öğrencileri, hastanede tedavi gören çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 17:44 Güncelleme: 25.06.2024 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te üniversite öğrencilerinden çocuk hastanesinde moral etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te üniversite öğrencileri, hastanede tedavi gören çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirdi.

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı Öğrencileri, GAÜN Çocuk Hastanesinde tedavi gören çocuklara destek olmak amacıyla için "Hikayelerle İyileşiyorum" projesini hayata geçirdi.

        Çocukların ruh sağlığı ve fiziksel sağlıklarına iyi geleceği düşünülerek planlanan etkinliklerde çocuklar ve aileleri keyifli vakit geçirdi.

        Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Saniye Teze, çocukların yüzündeki gülümsemenin en güzel teşekkür olduğunu ifade etti.

        Teze, çocuklara moral vermek amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Ebeveynler de çocuklarının güvenli bir şekilde eğlendiklerini görünce kısa da olsa kendilerine zaman ayırabilmenin iyi geldiğini söylediklerinde yaptığımız işin önemini daha iyi fark ettim." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 kişinin ölümüne yol açtı! Sözleri çıldırttı
        5 kişinin ölümüne yol açtı! Sözleri çıldırttı
        Rafa Silva, Beşiktaş'ta!
        Rafa Silva, Beşiktaş'ta!
        25 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        25 Haziran 2024: Bugün ne oldu?
        Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakereleri başladı
        Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakereleri başladı
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        Sürücü kapalı garajdan çıkıyordu... Korkunç an!
        Enkazdan gönderilen "Baba ben burada öleceğim" mesajı hafızalara kazınmıştı: 10 yaşındaki Elif ve 139 kişinin ölümü göz göre göre gelmiş
        Enkazdan gönderilen "Baba ben burada öleceğim" mesajı hafızalara kazınmıştı: 10 yaşındaki Elif ve 139 kişinin ölümü göz göre göre gelmiş
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        "Ölümüne sebep olduğu kanıtlandı"
        "Ölümüne sebep olduğu kanıtlandı"
        Küçükçekmece Lagünü alarm veriyor: Nasıl kurtarılacak?
        Küçükçekmece Lagünü alarm veriyor: Nasıl kurtarılacak?
        "Dostların arasında"
        "Dostların arasında"
        Galatasaray, Oğuz'da beklemeye geçti!
        Galatasaray, Oğuz'da beklemeye geçti!
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        Doktorların mümessille kuğulu ilaç oyunu: Yazılan her reçeteye bir emoji
        İdmana Mourinho damgası!
        İdmana Mourinho damgası!
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo

        Benzer Haberler

        İSO 500'de Gaziantep'ten 29 firma yer aldı
        İSO 500'de Gaziantep'ten 29 firma yer aldı
        Gaziantep'in "Haylan Kabağı Reçeli" coğrafi işaret tescili aldı
        Gaziantep'in "Haylan Kabağı Reçeli" coğrafi işaret tescili aldı
        Gaziantep'te evde sağlık hizmetleri kapsamında 22 bin 27 ev ziyareti gerçek...
        Gaziantep'te evde sağlık hizmetleri kapsamında 22 bin 27 ev ziyareti gerçek...
        Kavgada ensesine yumrukla vurulan hamal öldü
        Kavgada ensesine yumrukla vurulan hamal öldü
        Gaziantep'te çıkan anız yangınında asmalar ve zeytin ağaçları zarar gördü
        Gaziantep'te çıkan anız yangınında asmalar ve zeytin ağaçları zarar gördü
        Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya öldü
        Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya öldü