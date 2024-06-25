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        Gaziantep'te kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 19:36 Güncelleme: 25.06.2024 - 19:36
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        Gaziantep'te kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

        Y.P'nin kullandığı 27 SV 608 plakalı kamyonet, Nurdağı-Gaziantep kara yolu 22. kilometre Hisar Mahallesi mevkisinde Y.K. idaresindeki 02 DH 185 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücülerle, araçlarda bulunan R.K ve M.K yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Yaralılardan R.K. ile M.K'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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