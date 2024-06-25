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        Gaziantep'te kumar operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Gaziantep'te düzenlenen kumar operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 22:43 Güncelleme: 25.06.2024 - 22:43
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        Gaziantep'te kumar operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Gaziantep'te düzenlenen kumar operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatıldığı bilgisi üzerine 2 adrese operasyon düzenlendi.

        Adreslerdeki aramada, kumar oynamada kullanılan 9 oyun makinesi, 1 ruhsatsız tabanca, 8 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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